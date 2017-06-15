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Новости Сирии
Дроны ИГ атаковали САА на границе Сирии и Ирака
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Дроны ИГ атаковали САА на границе Сирии и Ирака

12:10  15 Июня 2017
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Дроны ИГ атаковали САА на границе Сирии и Ирака

Хомс, 15 июня. Боевики «Исламского государства»* применили дроны в качестве бомбардировщиков.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали правительственные войска Сирии на границе с Ираком. Точные данные о погибших и пострадавших среди сирийских военнослужащих не приводятся.

Дроны ИГ атаковали САА на границе Сирии и Ирака

Боевики используют бытовые дроны в качестве бомбардировщиков с самодельными взрывными устройствами. Также агентство отметило, что игиловцы поразили бомбой бульдозер курдов.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #саа #дрон
Алексей Громов
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