Житель Ивановской области зарезал бабушку и поджег дом, после чего погиб его дедушка

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Санкт-Петербург, 15 июня. Подозреваемый в двойном убийстве задержан в Ивановской области. 20-летний житель Кинешемского района подозревается в убийстве своих бабушки и дедушки. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в содеянном он сознался.

По данным следствия, в одном из домов по улице Фадеева города Наволоки между внуком и его пьяным дедом возник конфликт. Словами мужчина не ограничился, завязалась драка. Находящаяся рядом бабушка попыталась их разнять, но подозреваемый сначала ее отталкивал, а потом ударил ножом в грудь.

«Также в ходе конфликта с дедом мужчина поджег покрывало на диване, огонь начал распространяться по всему дому. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены обгоревшие тела старших родственников. Причиной смерти мужчины явилось отравление продуктами горения, женщина умерла от ранения сердца», — сообщили в СУ СК по Ивановской области.

Сейчас подозреваемый задержан, ранее он не был судим. Следствие занимается сбором доказательств.