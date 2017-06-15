Путин признался, что со слезами на глазах смотрит хронику Великой Отечественной

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин сообщил, что хотел бы увидеть, как отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне, потому что когда он смотрит хронику тех лет, у него слезы наворачиваются на глаза.

Владимир Путин в рамках прямой линии ответил на вопросы детей. Один из них заключался в том, куда бы он отправился, если бы у него была машина времени.

Путин отметил, что ему хотелось бы увидеть, как создавалась наша страна, например, увидеть, как строился Петербург, как наши отцы и деды воевали и побеждали в Великой Отечественной войне. Президент признался, что у него слезы наворачиваются на глаза, когда он смотрит хронику тех лет.

Также Путин отметил, что будущее создается сегодня.