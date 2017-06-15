Путин рассказал, как улучшить работу управляющих компаний

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии ответил на вопрос о том, какие меры принимаются в сфере контроля за деятельностью управляющих компаний.

Путин пообещал, что на правительственном уровне будут приняты меры, чтобы качество услуг УК отвечало требованиям.

«Проблемы есть, и правительство старается навести порядок и должным образом отстроить эту систему», — отметил Путин.

В частности, сообщил он, было введено специальное лицензирование для таких компаний, а кроме того, ответственность вплоть до уголовной за услуги ненадлежащего качества.