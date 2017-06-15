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Политика
Песков назвал прямую линию с Путиным в 2017 году самой высокотехнологичной
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Песков назвал прямую линию с Путиным в 2017 году самой высокотехнологичной

12:02  15 Июня 2017  /обновлено: 12:17  15 Июня 2017
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Песков назвал прямую линию с Путиным в 2017 году самой высокотехнологичной

Москва, 15 июня. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году будет самой высокотехнологичной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в текущем году существенно расширена платформа, которая позволяет россиянам задать свой вопрос Путину. Граждане могут задать вопрос президенту через социальные сети, телефоны, мобильное приложение и другими способами.

«Нынешняя прямая линия обещает быть самой высокотехнологичной», — заключил Песков.

#путин #песков
Алексей Громов
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