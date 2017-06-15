Песков назвал прямую линию с Путиным в 2017 году самой высокотехнологичной

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Москва, 15 июня. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году будет самой высокотехнологичной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в текущем году существенно расширена платформа, которая позволяет россиянам задать свой вопрос Путину. Граждане могут задать вопрос президенту через социальные сети, телефоны, мобильное приложение и другими способами.