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Россия
Песков рассказал, как Путин готовился к прямой линии
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Песков рассказал, как Путин готовился к прямой линии

12:01  15 Июня 2017  /обновлено: 12:04  15 Июня 2017
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Песков рассказал, как Путин готовился к прямой линии

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин двое суток беспрерывно готовился к прямой линии, в ходе которой ответит на вопросы россиян, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что подготовка к прямой линии начинается за неделю. «Но вплотную, когда он уже освобождает себя от всех мероприятий, фактически – двое (суток), то, чему я был свидетель, двое суток он сидит беспрерывно готовится», — рассказал Песков.

 

Ярослава Замысловатова
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