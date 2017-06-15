Песков рассказал, как Путин готовился к прямой линии

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин двое суток беспрерывно готовился к прямой линии, в ходе которой ответит на вопросы россиян, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что подготовка к прямой линии начинается за неделю. «Но вплотную, когда он уже освобождает себя от всех мероприятий, фактически – двое (суток), то, чему я был свидетель, двое суток он сидит беспрерывно готовится», — рассказал Песков.