Путин заявил о необходимости обеспечить переквалификацию трудовых ресурсов

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал проблему трудоустройства людей, чей возраст близок к пенсионному.

Президент подчеркнул, что для решения проблемы трудоустройства людей, чей возраст близок к пенсионному, необходимо заниматься вопросом своевременного обеспечения переквалификации трудовых ресурсов. Он обратил внимание, что необходимо обеспечить их мобильность, чтобы люди могли переезжать из одного региона в другой .

«Возможность людям переезжать из одного региона в другой, но не просто так переезжать и жить на вокзале, а нужно подумать о том, где и как они будут жить, и соответствующая инфраструктура должна быть подготовлена, — обратил внимание российский лидер. — Это большая плановая и многогранная работа. Мы знаем о ней и стараемся это делать».

Путин подчеркнул, что особо актуальна и остра эта проблема в моногородах.