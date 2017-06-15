Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечить переквалификацию трудовых ресурсов
Triangle Created with Sketch.

Путин заявил о необходимости обеспечить переквалификацию трудовых ресурсов

14:47  15 Июня 2017  /обновлено: 15:23  15 Июня 2017
159

Путин заявил о необходимости обеспечить переквалификацию трудовых ресурсов

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал проблему трудоустройства людей, чей возраст близок к пенсионному.

Президент подчеркнул, что для решения проблемы трудоустройства людей, чей возраст близок к пенсионному, необходимо заниматься вопросом своевременного обеспечения переквалификации трудовых ресурсов. Он обратил внимание, что необходимо обеспечить их мобильность, чтобы люди могли переезжать из одного региона в другой .

«Возможность людям переезжать из одного региона в другой, но не просто так переезжать и жить на вокзале, а нужно подумать о том, где и как они будут жить, и соответствующая инфраструктура должна быть подготовлена, — обратил внимание российский лидер. — Это большая плановая и многогранная работа. Мы знаем о ней и стараемся это делать». 

 Путин подчеркнул, что особо актуальна и остра эта проблема в моногородах.

 

#путин
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть