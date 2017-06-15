Россия рассмотрит предложения США по урегулированию в Донбассе, если они будут работать

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Россия готова рассмотреть предложения США по формату урегулирования ситуации в Донбассе, если это действительно улучшит положение в регионе, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Если будет предложен вариант, который позволит улучшить ситуацию там, продвинуть ее вперед, то мы, конечно, будем «за», — констатировал Джабаров, отметив, что это должна быть реальная инициатива, а не задержка по времени.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что правительства Украины и России могут прийти к обоюдному решению по ситуации в Донбассе в какой-то структуре помимо минских соглашений, но с учетом заявленных целей.

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, в свою очередь, заявил, что решение конфликта на юго-востоке Украины невозможно без участия представителей ЛНР и ДНР.