СК РФ проводит проверку сообщений о незаконном строительстве домов в Балашихе

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Москва, 15 июня. В Московской области организована проверка по сообщению о незаконном строительстве жилых домов возле полигона ТБО «Кучино».

После вопроса, прозвучавшего на «Прямой линии с Владимиром Путиным» была организована проверка о незаконном строительстве жилых домов возле полигона, расположенного в Балашихинском районе.

По версии следствия, должностными лицами администрации городского округа было выдано разрешение на строительство домов, расположенных вблизи полигона, вопреки действующему законодательству России.

В рамках проверки, организованной руководителем Главного следственного управления СК РФ по Московской области, будет дана правовая оценка действиям представителей администрации, которые контролировали представителей организации-застройщиков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал проблему свалок в подмосковной Балашихе.