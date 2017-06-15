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Сирия, 15 июня. Отряды YPG и ССА** развернули ожесточенные бои у города Дарат Изза на северо-западе от Алеппо. Террористы ИГ* потеряли часть позиций к востоку от поселения Арак в ходе наступления «Хезболлы» и NDF******. ВВС западной коалиции нанесли новую серию ударов по городу Абу Кемаль, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного бойца убитым и троих ранеными в результате серии нападений радикалов на окраине Дамаска; ведут тяжелые перестрелки с боевиками «Джебхат ан-Нусры»*** на севере провинции Кунейтра.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): лишилось ряда опорных пунктов к востоку от Арака в результате наступления NDF и «Хезболлы»; потеряло около 20 террористов в ходе боевого налета ВВС коалиции в городе Абу Кемаль на юге провинции Дейр эз-Зор; устроило взрыв на южной окраине Мосула, убив одного и ранив еще троих полицейских.

Курды: ликвидировали 32 радикала ССА у города Дарат Изза на северо-западе от Алеппо, сейчас продолжают вести бои с исламистами на этом направлении.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): задержала мирного жителя провинции Идлиб по подозрению в шпионаже на ССА.

Провинция Дамаск

Этой ночью неизвестные боевики совершили три нападения на блокпосты иракских проправительственных ополчений на окраине Дамаска. В результате были убиты несколько проасадовских бойцов, сообщает на своей странице в Facebook (@wael.alkhaldy) местный активист. Точные сведения о потерях пока формируются. Отмечается также, что одного из нападавших удалось задержать. Напомним, вооруженные исламистские группировки контролируют часть территорий на восточной и южной окраине столицы, а также почти всю Восточную Гуту к северо-востоку от города.

Недалеко от населенного пункта Аль-Ашари в Восточной Гуте в результате разрыва крупнокалиберной мины, выпущенной в ходе перестрелок между радикалами, погиб местный житель, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. В этом районе идут ожесточенные бои за контроль над Аль-Ашари, в ходе которых гражданские лица гибнут регулярно. Кровопролитное междоусобное противостояние развернулось между боевиками формирования «Джейш Аль-Ислам»***** и террористического альянса «Тахрир аш-Шам», который возглавляет группировка «Джебхат Фатх аш-Шам».

Провинция Алеппо

Ожесточенные бои возобновились в районе города Дарат Изза, расположенного на северо-западе от Алеппо. Бойцы Отрядов народной самообороны (YPG), заняв стратегическую высоту Симеон, провели массированную атаку опорных пунктов Сирийской свободной армии (ССА). Согласно данным военного источника в сети Twitter (@e_sklt), в результате нападения были ликвидированы 32 боевика-оппозиционера. В настоящий момент бригада «Абина Аль-Шам», входящая в состав ССА, ведет контратаку, намереваясь отбить ключевую вершину. Отряды радикалов наступают под прикрытием артиллерии.

Напомним, боевики «Свободной армии» и исламистской организации «Ахрар аш-Шам», базирующиеся в регионе, действуют при поддержке Анкары, которая намерена отодвинуть курдские формирования как можно дальше от границы. Турецкая армия также продолжает вести незаконные боевые действия на территории Сирии.

Провинция Хомс

Накануне бойцам ливанской «Хезболлы» и сил Национальной обороны (NDF), действующим в интересах правительства САР, удалось установить полный контроль над территориями внутри Аракского треугольника к юго-востоку от Пальмиры. Тем не менее террористы «Исламского государства»* по-прежнему контролируют ряд ключевых газовых скважин на востоке от населенного пункта Арак вблизи дороги на Ас-Сухну. Как передает информагентство Al Masdar News, ночью проасадовским силам при поддержке военнослужащих 5-го штурмового корпуса Сирийской арабской армии (САА) удалось занять несколько опорных пунктов вблизи скважин. В настоящий момент проправительственные войска продолжают вести атаки позиций ИГИЛ на этом направлении.

Провинция Дейр эз-Зор

В результате очередного боевого вылета самолетов ВВС международной коалиции в городе Абу Кемаль, расположенном на юге провинции Дейр эз-Зор у иракской границы, произошел мощный взрыв на оружейном заводе. Как передает портал Rojava 24, в ходе бомбардировки были ликвидированы около 20 террористов «Исламского государства». Сведения о потерях среди гражданского населения пока уточняются.

Важно отметить, что в ходе операций коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, против боевиков ИГИЛ регулярно гибнут также и мирных жители. В результате действий сил США и их союзников по антитеррористическому альянсу были убиты тысячи сирийских и иракских граждан.

Провинция Идлиб

В городе Идлиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадал мирный гражданин. Бомба была заложена в личном автомобиле местного жителя. Мужчина получил тяжелые ранения и был срочно госпитализирован. Об этом сообщает Twitter-канал (@radioalsham). Напомним, что вся территория провинции Идлиб находится в оккупации боевиков оппозиционных формирований. В регионе в последние недели вновь активизировались междоусобные бои между отдельными группировками.

Кроме того, в населенном пункте Аль-Бара боевиками исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам» был задержан и по-прежнему незаконно удерживается местный житель, подозреваемый радикалами в связях с другими недружественными формированиями, действующими на территории провинции. Данные были предоставлены местными активистами.

Провинция Кунейтра

В северных районах провинции Кунейтра отмечались столкновения между правительственными и оппозиционными силами сразу на нескольких направлениях. Так, в районе дамбы Мантара стороны вели огонь по позициям друг друга их тяжелой артиллерии и пулеметов, передает информационный Twitter-канал (@RifDimashqNow). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о вспыхнувших между правительственной армией САР и отрядами боевиков-исламистов вблизи границы с провинцией Дамаск.

Кроме того, согласно данным новостного канала в Twitter (@NationalDefens) военнослужащие САА и боевики «Джебхат ан-Нусры» наносят массированные артиллерийские удары по опорным пунктам друг друга недалеко от поселения Аль-Аджраф. Сведения о потерях каждой из сторон пока уточняются. Исламистские организации контролируют большую часть провинции. Сирийские войска занимают территории на севере региона, где время от времени фиксируются перестрелки между сторонами.

Ирак

В южных окрестностях Мосула прогремел мощный взрыв. Как передает телеканал Al Sumaria, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное у обочины дороги вблизи правительственного блокпоста. В результате погиб один сотрудник федеральной полиции Ирака, еще трое получили ранения. Предполагается, что бомба была установлена боевиками «Исламского государства». Радикалы по-прежнему контролируют несколько кварталов на северо-западе города, продолжая оказывать упорное сопротивление. Так, террористы все еще занимают часть района Аль-Шафаа и Старый город.



* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)