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Москва, 15 июня. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об опасности, которая грозит детям на несанкционированных митингах. Их появление на таких акциях необходимо предотвращать, подчеркнула омбудсмен. При этом она не видит ничего плохого в том, что родители берут с собой детей на разрешенные митинги.

«В митингах, которые санкционированные, родители вправе прийти со своими детьми. Они на разрешенном митинге, в системе безопасности, рядом скорая помощь, гарантированная система координат… Не вижу в этом ничего плохого», — заявила Москалькова.

Говоря о несогласованных митингах, омбудсмен отметила, что в них не надо участвовать никому. «Нельзя приветствовать ни участие взрослых, ни участие детей. В этом случае участие детей особенно опасно, потому что нет скорой помощи, нет средств безопасности, которые предусмотрены для санкционированных публичных мероприятий», — сказала она.

Москалькова напомнила, что запрет на это действует уже сегодня, но его можно оформить более четко. «Они должны быть готовы — родители или дети, — что последуют санкции…», — заключила омбудсмен.