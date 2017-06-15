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Украина
Советник Авакова пообещал «освободить» и «зачистить» Донбасс
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Советник Авакова пообещал «освободить» и «зачистить» Донбасс

11:54  15 Июня 2017
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Советник Авакова пообещал «освободить» и «зачистить» Донбасс

Киев, 15 июня. Советник главы МВД Украины Арсена Авакова Зоран Шкиряк пообещал «зачистить» и «освободить» Донбасс. 

Советник Авакова пообещал, что Донбасс вернется под контроль Киева. При этом, по его словам, зачисток не избежать. 

«Мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит», — передают слова Шкиряка украинские СМИ.

Ранее глава СНБО Александр Турчинов потребовал прекратить АТО, однако президент Украины Петр Порошенко высказался против этой инициативы. 

#донбасс #шкиряк
Владимир Багров
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