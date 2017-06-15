Счетная палата за 2016 год выявила нарушений на 965,8 млрд рублей

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Москва, 15 июня. Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова в ходе думского заседания по бюджету и налогам сообщила, что за 2016 год было выявлено 3845 нарушений на общую сумму 965,8 миллиарда рублей.

В 2016 году количество нарушений при формировании и исполнении бюджетов выросло на 87% по сравнению с прошлым годом, рассказала глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. По ее словам, нарушения касаются также сферы госзакупок и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности. Руководитель ведомства отметила, что наибольшее число нарушений в 2016 году было выявлено у Федерального космического агентства, Федерального агентства по управлению госимуществом и Федерального агентства по техрегулированию и метрологии.

По материалам, направленным в Генпрокуратуру России, были возбуждены 45 уголовных дел. В два раза увеличилось число чиновников (150 должностных лиц), которые были привлечены к административной ответственности. Голикова добавила, что в бюджет поступило 33,6 миллиона рублей штрафов.