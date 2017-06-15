МИД Украины: Возможности минского формата переговоров по Донбассу ограничены

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Киев, 15 июня. В украинском министерстве иностранных дел считают, что минский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе является важным инструментом, но его возможности не столь широки.

Замглавы МИД Украины Вадим Пристайко видит в предложении США о поиске новых решений положительные моменты.

«Это дает нам возможность посмотреть шире. Мы тоже видим, как и все, что минский формат является необходимым механизмом, но на самом деле его возможности ограничены, и все это понимают», — сказал Пристайко журналистам.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон озвучил предложение США, согласно которому Россия и Украина могли бы вместе найти способы решения конфликта в Донбассе. И такое сотрудничество, по его словам, может идти в обход минских переговоров, но преследовать те же цели.

Идея Вашингтона была весьма негативно воспринята в ДНР и ЛНР. Не поддержали ее и в МИД России, заявив, что урегулирование ситуации без участия республик Донбасса невозможно.