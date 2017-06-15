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Политика
Сирия стала площадкой для испытания новейшего оружия — Путин
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Сирия стала площадкой для испытания новейшего оружия — Путин

14:48  15 Июня 2017  /обновлено: 14:58  15 Июня 2017
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Сирия стала площадкой для испытания новейшего оружия — Путин

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии ответил на вопрос об уроках военной операции в Сирии. Президент отметил, что она принесла российской армии большую пользу. 

В частности, Путин отметил, что именно в Сирии были испытаны новейшие образцы оружия. Испытания впервые проводились непосредственно в боевых условиях. По их результатам были внесены определенные изменения, доработки. Даже представители предприятий ОПК выезжали на места, чтобы подробнее разобраться с этим. 

Ранее в ходе прямой линии Путин выразил надежду на то, что Россия и США смогут совместными усилиями решить сирийский кризис

#путин #прямаялиния
Владимир Багров
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