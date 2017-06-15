Сирия стала площадкой для испытания новейшего оружия — Путин

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии ответил на вопрос об уроках военной операции в Сирии. Президент отметил, что она принесла российской армии большую пользу.

В частности, Путин отметил, что именно в Сирии были испытаны новейшие образцы оружия. Испытания впервые проводились непосредственно в боевых условиях. По их результатам были внесены определенные изменения, доработки. Даже представители предприятий ОПК выезжали на места, чтобы подробнее разобраться с этим.

Ранее в ходе прямой линии Путин выразил надежду на то, что Россия и США смогут совместными усилиями решить сирийский кризис.