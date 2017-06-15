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Политика
Путин уверен, что США и России смогут решить проблему Сирии
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Путин уверен, что США и России смогут решить проблему Сирии

14:23  15 Июня 2017  /обновлено: 14:27  15 Июня 2017
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Путин уверен, что США и России смогут решить проблему Сирии

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии ответил на вопрос о сотрудничестве с США в «горячих точках». Он отметил, что есть немало позитивных примеров сотрудничества между двумя странами.

В качестве одного такого примера Путин привел договор по иранской ядерной программе. 

«Значит, можем мы договариваться и вместе работать? Можем», — резюмировал Путин. 

Путин выразил надежду на то, что США и Россия смогут решить и сирийскую проблему, отметив, что здесь не обойтись без совместной конструктивной работы. 

#путин #прямаялиния
Владимир Багров
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