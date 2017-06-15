Путин ответил Безрукову на вопрос о власти и культуре

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Москва, 15 июня. Россия — большая страна, у множества людей разные взгляды и мнения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос от актера Сергея Безрукова о создании негативного образа власти среди деятелей культуры.

Актер Сергей Безруков напомнил о резонансных делах в сфере культуры, в частности, о споре депутата Натальи Поклонской с режиссером Алексеем Учителем насчет фильма «Матильда», а также о скандале вокруг «Гоголь-центра» и Кирилла Серебренникова. Безруков отметил, что складывается такое впечатление, что кто-то пытается специально создать негативный образ власти среди деятелей культуры.

Президент в ответ на это отметил, что Россия — большая и сложная страна, и у людей самые разные мнения насчет вещей.

Говоря конкретно о фильме «Матильда», Путин отметил, что было снято множество фильмов, которые так или иначе затрагивали царскую семью, и среди них были довольно жесткие, как, например, «Распутин».