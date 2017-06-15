Путину предложили ответить Порошенко на «немытую Россию»

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Москва, 15 июня. Путин решил не отвечать президенту Украины Петру Порошенко на слова о «немытой России».

В рамках прямой линии журналисты зачитали вопрос из соцсетей — пользователи интересовались, не хочет ли Путин ответить президенту Украины Петру Порошенко, который на церемонии празднования введения безвизового режима прочитал строки из стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

Путин сообщил, что не видел выступления Порошенко и не будет ему отвечать на это.