Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путину предложили ответить Порошенко на «немытую Россию»
Triangle Created with Sketch.

Путину предложили ответить Порошенко на «немытую Россию»

13:28  15 Июня 2017  /обновлено: 13:30  15 Июня 2017
203

Путину предложили ответить Порошенко на «немытую Россию»

Москва, 15 июня. Путин решил не отвечать президенту Украины Петру Порошенко на слова о «немытой России». 

В рамках прямой линии журналисты зачитали вопрос из соцсетей — пользователи интересовались, не хочет ли Путин ответить президенту Украины Петру Порошенко, который на церемонии празднования введения безвизового режима прочитал строки из стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия». 

Путин сообщил, что не видел выступления Порошенко и не будет ему отвечать на это. 

 

#путин #прямая линия
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть