Принятые в России для повышения рождаемости меры дороги, но дают результат — Путин
Москва, 15 июня. В России есть проработанные механизмы, направленные на повышение рождаемости. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, заданный ему в рамках прямой линии.
В России есть определенные проблемы с рождаемостью, признал президент России Владимир Путин, и необходимо предпринять меры, «чтобы не попасть в еще большую яму».
Имеются проработанные механизмы по повышению рождаемости; хотя они дороги, но дают результат. Так, есть материнский капитал. Кроме того, предусмотрены выплаты за третьего ребенка в регионах со сложной экономической ситуацией. Конкретно эта мера привела к повышению рождаемости в этих регионах на 37%.
Путин отметил, что программа материнского капитала будет продолжена в том или ином виде.
«Я бы не хотел преждевременно говорить о наборе, который будет предложен», — отметил президент.