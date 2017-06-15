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Политика
Принятые в России для повышения рождаемости меры дороги, но дают результат — Путин
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Принятые в России для повышения рождаемости меры дороги, но дают результат — Путин

13:08  15 Июня 2017  /обновлено: 13:13  15 Июня 2017
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Принятые в России для повышения рождаемости меры дороги, но дают результат — Путин

Москва, 15 июня. В России есть проработанные механизмы, направленные на повышение рождаемости. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, заданный ему в рамках прямой линии.

В России есть определенные проблемы с рождаемостью, признал президент России Владимир Путин, и необходимо предпринять меры, «чтобы не попасть в еще большую яму». 

Имеются проработанные механизмы по повышению рождаемости; хотя они дороги, но дают результат. Так, есть материнский капитал. Кроме того, предусмотрены выплаты за третьего ребенка в регионах со сложной экономической ситуацией. Конкретно эта мера привела к повышению рождаемости в этих регионах на 37%. 

Путин отметил, что программа материнского капитала будет продолжена в том или ином виде. 

«Я бы не хотел преждевременно говорить о наборе, который будет предложен», — отметил президент. 

#путин #прямаялиния
Владимир Багров
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