Дамаск: делегация правительства САР ознакомилась с условиями проживания беженцев

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Дамаск, 15 июня. Визит делегации в лагерь беженцев состоялся в рамках программы по обеспечению жильем вынужденно перемещенных граждан.

Правительственная делегация во главе с председателем Совета министров САР посетила центр временного проживания в районе Аль-Хорджалла в провинции Дамаск. Делегация ознакомилась с условиями проживания беженцев.

Обитатели центра получили возможность обратиться к чиновникам с жалобами, связанными со сложностями в обеспечении воды и оказанием медицинских услуг. Председатель Совета министров отдал распоряжение восстановить систему водоснабжения, а также начать строительство медицинского учреждения и школы, которые необходимы для полноценной работы центра. Агентство «САНА» подчеркивает, что правительство Сирии работает над восстановлением областей, освобожденных от боевиков, для того, чтобы вернуть жителей в их дома.