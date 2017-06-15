Захарова ждет от CNN сюжета — опровержения лживой истории о мальчике из Алеппо
Москва, 15 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что по-прежнему ждет от CNN опровержения ложного сюжета о мальчике из сирийского Алеппо.
Захарова посоветовала обозревателю телеканала CNN Кристиане Аманпур отправиться в сирийский Алеппо и познакомиться с семьей Омрана Дакниша, фотографию которого западные СМИ без разрешения использовали для своих целей. При этом журналисты в своих материалах радикально исказили факты.
«Если можно, может быть, журналисты CNN как-то обратятся коллективно или отдельно к ведущему своему обозревателю Кристиан Аманпур и все-таки намекнут ей, что раз она приезжала в Москву, показывала в МИД РФ фотографии мальчика, рассказывала его историю и на основе этой истории делала соответствующие выводы о ситуации в Сирии, может быть, все-таки они найдут в себе силы сделать какой-то репортаж-опровержение своих собственных сюжетов», — предложила представитель внешнеполитического ведомства России.