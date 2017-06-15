Захарова ждет от CNN сюжета — опровержения лживой истории о мальчике из Алеппо

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Москва, 15 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что по-прежнему ждет от CNN опровержения ложного сюжета о мальчике из сирийского Алеппо.

Захарова посоветовала обозревателю телеканала CNN Кристиане Аманпур отправиться в сирийский Алеппо и познакомиться с семьей Омрана Дакниша, фотографию которого западные СМИ без разрешения использовали для своих целей. При этом журналисты в своих материалах радикально исказили факты.