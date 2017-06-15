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Путин заявил об ухудшении ситуации с дорогами в регионах
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Путин заявил об ухудшении ситуации с дорогами в регионах

15:46  15 Июня 2017  /обновлено: 15:50  15 Июня 2017
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Путин

Москва, 15 июня. Глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал проблему российских дорог, отметив ухудшение ситуации в регионах.

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос жителя Краснодара о дорогах, отметив, что «ситуация с дорогами на региональном уровне ухудшилась». Он подчеркнул, что финансирование строительства дорог будет увеличено на региональном уровне, также данной проблеме будет уделено соответствующее внимание властей на федеральном уровне.

Ирина Селезнева
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