Путин заявил об ухудшении ситуации с дорогами в регионах

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Москва, 15 июня. Глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал проблему российских дорог, отметив ухудшение ситуации в регионах.

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос жителя Краснодара о дорогах, отметив, что «ситуация с дорогами на региональном уровне ухудшилась». Он подчеркнул, что финансирование строительства дорог будет увеличено на региональном уровне, также данной проблеме будет уделено соответствующее внимание властей на федеральном уровне.