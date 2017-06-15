Путин рассказал о проблемах современных учебников

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Москва, 15 июня. Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами прокомментировал вопрос об образовании, отдельно уделив внимание качеству учебников.

Глава государства Владимир Путин сказал, что современные учебники не отражают российских реалий и считает, что некоторые пособия нуждаются в обновлении. Таким образом он ответил на вопрос директора школы из Ульяновской области, который пожаловался на отсутствие единого стандарта в образовании в ходе прямой линии.

Путин также напомнил, что в 90-е годы на издании пособий для школьников был построен целый бизнес. Российский лидер подчеркнул, что единый образовательный стандарт действительно поможет улучшить качество современного образования.