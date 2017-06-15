Он был близок каждому: Медведев назвал уход Баталова огромной потерей для россиян

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Москва, 15 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал смерть актера Алексея Баталова огромной потерей для искусства и большинства российских семей. Также он выразил соболезнования родным и поклонникам артиста.

«Не стало любимого в нашей стране актера, мастера — Алексея Владимировича Баталова. Это не просто огромная потеря для театра и кинематографа. Это потеря для большинства российских семей, которые выросли на фильмах Алексея Владимировича», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

По словам Медведева, у ушедшего артиста была удивительная способность — всегда быть близким каждому зрителю. Глава правительства выразил соболезнования семье Баталова, а также его коллегам и поклонникам.

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни в Подмосковье. Прощание с ним пройдет в московском Доме Кино.