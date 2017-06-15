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Политика
Два бомбардировщика США вылетели к российским границам на Балтике
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Два бомбардировщика США вылетели к российским границам на Балтике

11:54  15 Июня 2017
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Два бомбардировщика США вылетели к российским границам на Балтике

Москва, 15 июня. Два стратегических бомбардировщика Соединенных Штатов, которые могут оснащаться ядерным оружием, сегодня утром вылетели с авиационной базы «Фэрфорд» (Fairford), расположенной в Великобритании, в направлении российских границ на Балтике. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов. 

Согласно имеющейся информации, это были два самолета B-1B с позывными BONE01 и BONE02.

Напомним, накануне в ходе текущих в регионе учений очередные полеты совершили стратегические бомбардировщики B-1B и B-52H.

#самолет #балтика #b-1b #фэрфорд
Дана Балан
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