Два бомбардировщика США вылетели к российским границам на Балтике

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Москва, 15 июня. Два стратегических бомбардировщика Соединенных Штатов, которые могут оснащаться ядерным оружием, сегодня утром вылетели с авиационной базы «Фэрфорд» (Fairford), расположенной в Великобритании, в направлении российских границ на Балтике. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов.

Согласно имеющейся информации, это были два самолета B-1B с позывными BONE01 и BONE02.

Напомним, накануне в ходе текущих в регионе учений очередные полеты совершили стратегические бомбардировщики B-1B и B-52H.