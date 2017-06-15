Роскомнадзор заподозрил активистов фонда Навального в ложных блокировках сайтов
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Москва, 15 июня. Роскомнадзор считает, что активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) причастны к организации блокировки некоторых Интернет-ресурсов, не внесенных ведомством в черный список.
В их числе называются Александр Литреев и Владислав Здольников. Об этом сообщают «Ведомости».
На прошлой неделе доступ к некоторым сайтам оказался прекращен. Роскомнадзор считает, что активисты организованного Алексеем Навальным ФБК, воспользовавшись уязвимостью системы, устроили массовую блокировку.
По информации издания, ведомство уже обратилось в МВД с просьбой провести расследование и установить виновных.
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