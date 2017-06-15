Путин о реновации: Нужно уважать мнение москвичей

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Москва, 15 июня. Глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о реновации устаревшего жилищного фонда, заметив, что нужно позаботиться о москвичах, насколько это возможно.

Российский президент Владимир Путин сказал, что в вопросе реновации устаревшего жилья все предусмотреть нельзя, но важно позаботиться о москвичах настолько, насколько это возможно. «Речь идет о жилом фонде в Москве, который через десять лет объективно превратится в ветхое, аварийное жилье», — добавил российский лидер.

Путин призвал власти своевременно решить проблему, пока она не стала нерешаемой. При этом глава государства подчеркнул, что «насильно втаскивать людей в реновацию нельзя», нужно уважать мнение людей.