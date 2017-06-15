Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

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Москва, 15 июня. Российский президент Владимир Путин прокомментировал вопрос о повышении пенсионного возраста в России, отметив, что решение не принято, но оно обсуждается.

Глава государства Владимир Путин ответил на вопрос молодого профессионала World Skills о повышении пенсионного возраста, подчеркнув, что эксперты считают тенденцию неизбежной. Однако, российский лидер добавил, что к данному вопросу нужно подходить аккуратно и взвешенно. «К этому нужно относиться аккуратно. Решение не принято, но оно обсуждается в экспертных кругах», — резюмировал Путин.