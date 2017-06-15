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Политика
Гражданин США спросил Путина о русофобии
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Гражданин США спросил Путина о русофобии

14:19  15 Июня 2017  /обновлено: 14:24  15 Июня 2017
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Путин

Москва, 15 июня. Российскому президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии поступил звонок от гражданина США, который пожаловался на русофобию в его стране и спросил, как быть в данной ситуации.

Американец спросил Владимира Путина о русофобии, он заявил, что сам хорошо относится к России. В Интернете поднялась дискуссия вокруг обращения гражданина США к российскому лидеру. Мнения разделились — одни пользователи утверждали, что вопрос американца не будет озвучен в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, другие говорили, что он найдет ответ российского президента. 

Ирина Селезнева
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