Дорогу в Краснодаре, на которую пожаловались Путину, отремонтируют до конца года

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Краснодарский край, 15 июня. Власти Краснодара уже приступили к ремонту дороги, на состояние которой местный житель пожаловался президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом журналистам сообщили представители краевого правительства.

«Планируется, что ремонт улицы будет завершен до конца года. По двум другим объектам работы начнутся в ближайшее время после проведения необходимых процедур», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что финансирование строительства дорог в стране будет увеличено на региональном уровне.