Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Челябинский росгвардеец получит награду за спасение девушки от самоубийства
Triangle Created with Sketch.

Челябинский росгвардеец получит награду за спасение девушки от самоубийства

11:34  15 Июня 2017
250

Челябинский росгвардеец получит награду за спасение девушки от самоубийства

Магнитогорск, 15 июня. Росгвардеец спас девушку от самоубийства. Молодой мужчина буквально вырвал ее «из лап смерти».

Как сообщили в пресс-службе ведомства Ura.Ru, росгвардеец ехал к себе на дачу, когда неожиданно увидел девушку, которая пытается совершить самоубийство прямо на дороге. Мужчина успел выскочить и машины и спасти незнакомку в последний момент.

Выяснилось, что у 24-летней женщины умер близкий знакомый. После трагедии девушка пребывала в состоянии депрессии. Силовик вызвал полицию и передал им плачущую незнакомку.

В Росгвардии сообщили, что мужчина будет награжден.

#росгвардия
Дима Оленин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть