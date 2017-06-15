Челябинский росгвардеец получит награду за спасение девушки от самоубийства

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Магнитогорск, 15 июня. Росгвардеец спас девушку от самоубийства. Молодой мужчина буквально вырвал ее «из лап смерти».

Как сообщили в пресс-службе ведомства Ura.Ru, росгвардеец ехал к себе на дачу, когда неожиданно увидел девушку, которая пытается совершить самоубийство прямо на дороге. Мужчина успел выскочить и машины и спасти незнакомку в последний момент.

Выяснилось, что у 24-летней женщины умер близкий знакомый. После трагедии девушка пребывала в состоянии депрессии. Силовик вызвал полицию и передал им плачущую незнакомку.

В Росгвардии сообщили, что мужчина будет награжден.