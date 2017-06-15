Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин предложил желающим стать европейцами закрыть счета в офшорах
Triangle Created with Sketch.

Путин предложил желающим стать европейцами закрыть счета в офшорах

13:38  15 Июня 2017  /обновлено: 13:39  15 Июня 2017
117

Путин

Москва, 15 июня. Сегодня в ходе прямой линии глава государства Владимир Путин напомнил Украине о том, что желающие быть европейцами должны закрыть свои счета в офшорах. 

Российский лидер прокомментировал стремление Украины в Европу. «Кто хочет быть европейцем  — пусть закроет счета в офшорах», — сказал Владимир Путин. При этом глава государства вспомнил слова украинского классика Тараса Шевченко: «доборолась Украина до самого края и хуже ляхов ее распинают собственные дети».

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть