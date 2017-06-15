Путин предложил желающим стать европейцами закрыть счета в офшорах

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Москва, 15 июня. Сегодня в ходе прямой линии глава государства Владимир Путин напомнил Украине о том, что желающие быть европейцами должны закрыть свои счета в офшорах.

Российский лидер прокомментировал стремление Украины в Европу. «Кто хочет быть европейцем — пусть закроет счета в офшорах», — сказал Владимир Путин. При этом глава государства вспомнил слова украинского классика Тараса Шевченко: «доборолась Украина до самого края и хуже ляхов ее распинают собственные дети».