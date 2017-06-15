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Экономика
Путин: Уровень ставки соответствует уровню развития экономики
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Путин: Уровень ставки соответствует уровню развития экономики

13:20  15 Июня 2017  /обновлено: 13:23  15 Июня 2017
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Путин

Москва, 15 июня. Российский лидер Владимир Путин прокомментировал вопрос доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, отметив, что уровень ставки соответствует уровню развития экономики.

Представители малого и среднего бизнеса из Новосибирска пожаловались главе государства на финансирование бизнеса. Владимир Путин рассказал, что Центробанк РФ постепенно снижает ставку.

«Я допускаю, что представителям малого бизнеса предоставляют кредиты под 11,5%, но мы вынуждены от чего отталкиваться, это усредненная ставка. Она говорит о том, что для стабильных клиентов с хорошей кредитной историей банки выдают кредиты и под меньшую ставку», — сказал президент. При этом Владимир Путин добавил, что уровень ставки регулируется с учетом развития экономики. 

Ирина Селезнева
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