Путин: Уровень ставки соответствует уровню развития экономики

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Москва, 15 июня. Российский лидер Владимир Путин прокомментировал вопрос доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, отметив, что уровень ставки соответствует уровню развития экономики.

Представители малого и среднего бизнеса из Новосибирска пожаловались главе государства на финансирование бизнеса. Владимир Путин рассказал, что Центробанк РФ постепенно снижает ставку.

«Я допускаю, что представителям малого бизнеса предоставляют кредиты под 11,5%, но мы вынуждены от чего отталкиваться, это усредненная ставка. Она говорит о том, что для стабильных клиентов с хорошей кредитной историей банки выдают кредиты и под меньшую ставку», — сказал президент. При этом Владимир Путин добавил, что уровень ставки регулируется с учетом развития экономики.