Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ректор Школы-студии МХАТ о Баталове: Рождение таких людей — открытие для планеты
Triangle Created with Sketch.

Ректор Школы-студии МХАТ о Баталове: Рождение таких людей — открытие для планеты

11:51  15 Июня 2017  /обновлено: 11:51  15 Июня 2017
752

Ректор Школы-студии МХАТ о Баталове: Рождение таких людей — открытие для планеты

Москва, 15 июня. Ректор Школы-студии МХАТ, глава Центрального дома актера Игорь Золотовицкий прокомментировал кончину народного артиста СССР Алексея Баталова. По его словам, Баталов был невероятно талантливым актером и замечательным человеком.

«Он великий артист, безусловно, и был благороден в этой профессии. В этом смысле такого человека больше не будет и не может быть», — цитирует его слова RT.

Золотовицкий также отметил, что рождения людей, подобных Алексею Баталову, это настоящие открытие для планеты. Ректор Школы-студии МХАТ хотел бы, чтобы его ученики и дети были такими же, как Баталов.

Ранее стало известно о смерти 88-летнего Алексея Баталова, известного советского и российского актера. Всеобщую любовь Баталов получил после выхода фильмов «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Дама с собачкой».

#баталов
Дима Оленин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть