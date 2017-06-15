Ректор Школы-студии МХАТ о Баталове: Рождение таких людей — открытие для планеты

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Москва, 15 июня. Ректор Школы-студии МХАТ, глава Центрального дома актера Игорь Золотовицкий прокомментировал кончину народного артиста СССР Алексея Баталова. По его словам, Баталов был невероятно талантливым актером и замечательным человеком.

«Он великий артист, безусловно, и был благороден в этой профессии. В этом смысле такого человека больше не будет и не может быть», — цитирует его слова RT.

Золотовицкий также отметил, что рождения людей, подобных Алексею Баталову, это настоящие открытие для планеты. Ректор Школы-студии МХАТ хотел бы, чтобы его ученики и дети были такими же, как Баталов.

Ранее стало известно о смерти 88-летнего Алексея Баталова, известного советского и российского актера. Всеобщую любовь Баталов получил после выхода фильмов «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Дама с собачкой».