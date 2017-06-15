Захарова: Фильм Стоуна о Путине позволит американцам узнать правду о России

Москва, 15 июня. Фильм американского режиссера Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине покажет американцам альтернативный взгляд на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что фильм Стоуна позволит американцам самостоятельно сформировать свое мнение о России. Она отметила, что ситуация в РФ в пересказе американских СМИ повергает ее в ужас.

«Прямая речь, возможность России, ее политическим деятелям, руководству, официальным лицам излагать свою позицию не в пересказе журналистов, а напрямую — является очень важным способом действительно пробиться к американской аудитории только с одной целью — не для того, чтобы повлиять на их мнение, а просто для того, чтобы у них была альтернативная информация», — заметила представитель внешнеполитического ведомства России.