Путин рассказал о своем отношении к губернаторам-новичкам

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Новые губернаторы регионов России должны справляться со своими обязанностями, у них для этого есть все необходимое.Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, заданный ему в рамках прямой линии.

Журналисты напомнили, что за последнее время сменились руководители многих регионов, например, Бурятии, Удмуртии и т.д., а также ряда крупных городов — Рязани, Калининграда, Ярославля и т.д. Президент отметил, что во многих местах «подошел срок», многие губернаторы работали на своих постах десять лет и больше, и сами поставили вопрос о том, чтобы использовать их на других участках.

Президент отметил, что вопрос о результативности работы новых губернаторов нужно переадресовать гражданам — именно они должны дать оценку.

«Должны справляться. У них есть для этого все», — прокомментировал Путин работу губернаторов-новичков.

Путин отметил, что губернаторов выбрали люди и тем самым предоставили им аванс доверия.

Традиционное ежегодное мероприятие — прямая линия с президентом — проводится в 2017 году уже в 15-й раз.