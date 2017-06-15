Путин о «голубых мундирах» в Европе: Пусть Порошенко там не расслабляется

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии посоветовал стремящемуся в Европу главе Украины Петру Порошенко «не расслабляться», поскольку в европейских странах «голубых мундиров» явно больше, чем в России.

Глава РФ отметил, что Порошенко хотел показать избирателям, что выполняет обещания и ведет страну в Европу. «Голубых мундиров там, куда он собирается, больше, чем у нас... Мы против этих ребят ничего не имеем, совет вам да любовь и удачи, особенно с новобранцами», — сказал российский лидер.

Путин также посоветовал украинскому коллеге «глядеть по сторонам» на Западе и не расслабляться.