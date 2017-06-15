Сирия: ООН признает эффективность меморандума о зонах деэскалации

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Женева, 15 июня. Интенсивность боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики снизилась после принятия решения о создании зон деэскалации. Об этом заявил помощник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Необходимо признать, что в Идлибе и Восточной Гуте происходила ужасная война до того, как было достигнуто соглашение в Астане. Сейчас боевых действий там явно меньше», — подчеркнул он.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД Российской Федерации Мария Захарова указала на то, что деэскалация в Сирии позволила активизировать борьбу с террористами.