Путин: Экологические законы не должны влиять на качество жизни людей

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Москва, 15 июня. Глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал жителям острова Ольхон на Байкале проработать законодательство, касающееся экологических норм, чтобы «обеспечить нормальную жизнь».

Жители острова Ольхон пожаловались президенту Владимиру Путину, что в регионе нет дороги, населению острова нечего пить — качество воды неудовлетворительное. Глава государства Владимир Путин заметил, что нужно сделать все необходимое, чтобы помочь людям. «Слишком ужесточили экологические нормы, но эти территории защищены международными обязательствами, — отметил президент. — Конечно, все должно быть в рамках разумного», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что природоохранная зона должна соответствовать не только статусу Байкала, но и потребностям жителей. «Качество обеспечить, дороги сделать — нужно вносить изменения в действующие законы, чтобы обеспечить нормальную жизнь», — резюмировал президент.