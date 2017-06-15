Европейский суд оставил в силе санкции против Киселева

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Брюссель, 15 июня. Европейский суд юстиции общей юрисдикции признал обоснованными ограничительные меры Совета ЕС в отношении главы российского информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Такое решение вынесли сегодня в Люксембурге. Таким образом, санкции против Киселева, введенные в связи с ситуацией на Украине, оставили в силе. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, иск Дмитрия Киселева к Совету ЕС был принят к рассмотрению Европейским судом юстиции 22 мая 2015 года.