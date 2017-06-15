Путин ответил на вопрос о мирном урегулировании в Сирии

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Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в рамках прямой линии ответил на вопрос о перспективах мирного урегулирования в Сирии.

«Мы надеемся наладить мирное урегулирование между сторонами. Нужно предоставить возможность самим сирийским войскам решать задачи — иногда при поддержке нашей авиации», — подчеркнул глава государства

Ранее стало известно о том, что российский лидер Владимир Путин положительно оценил эффективность ВКС РФ на территории Сирийской Арабской Республики.