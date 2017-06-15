«Кировлес» требует взыскать с Навального 16 млн рублей

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Москва, 15 июня. Компания «Кировлес» подала иск к Алексею Навальному, а также Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву на взыскание 16 млн рублей по делу о хищении средств.

«В суд поступил иск «Кировлеса» с требованием взыскать с Алексея Навального и других ответчиков 16 миллионов 165 тысяч 826 рублей 65 копеек материального ущерба, причиненного преступлениями. Досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня», — сообщил РИА Новости представитель Никулинского суда Москвы.

Навальный ранее был обвинен в хищениях и приговорен по делу «Кировлеса» к пяти годам условно. Еще один фигурант дела Петр Офицеров получил четыре года условно, сообщает «Свободная пресса».