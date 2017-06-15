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Спорт
Путин: Мы не допустим, чтобы стадионы превращались в вещевые рынки
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Путин: Мы не допустим, чтобы стадионы превращались в вещевые рынки

15:18  15 Июня 2017  /обновлено: 15:25  15 Июня 2017
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Путин

Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в рамках прямой линии ответил на вопрос о будущем стадиона «Калининград» после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Я надеюсь, мы никогда не допустим ситуации, когда стадионы превращались в вещевые рынки. Они должны использоваться только для занятий спортом», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что все спортивные объекты к ЧМ-2018 будет построены вовремя.

#путин
Алексей Громов
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