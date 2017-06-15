Путин: Мы не допустим, чтобы стадионы превращались в вещевые рынки

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в рамках прямой линии ответил на вопрос о будущем стадиона «Калининград» после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Я надеюсь, мы никогда не допустим ситуации, когда стадионы превращались в вещевые рынки. Они должны использоваться только для занятий спортом», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что все спортивные объекты к ЧМ-2018 будет построены вовремя.