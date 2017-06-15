Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин поздравил молодого россиянина Михаила Артемовича с появлением на свет
Triangle Created with Sketch.

Путин поздравил молодого россиянина Михаила Артемовича с появлением на свет

13:05  15 Июня 2017  /обновлено: 13:11  15 Июня 2017
174

Путин поздравил молодого россиянина Михаила Артемовича с появлением на свет

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии с жителями страны поздравил молодого россиянина Михаила Артемовича с появлением на свет. 

Во время телемоста из центра «Мать и дитя» в Уфе корреспондент подошел к молодому отцу. Мужчина признался, что его второй ребенок родился всего 20 минут назад.

Малыша назвали Михаилом Артемовичом. Юный россиянин в первый час жизни стал звездой, появившись в телевизорах миллионов россиян, которые смотрят прямую линию с президентом.

Путин поздравил молодого россиянина Михаила Артемовича с появлением на свет

Наблюдал за малышом и его счастливым отцом и президент страны. Путин поздравил Михаила Артемовича с рождением, пожелав ему и его близким счастья и здоровья.

«Большое событие в семье», — подчеркнул глава России.

#путин
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть