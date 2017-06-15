Путин поздравил молодого россиянина Михаила Артемовича с появлением на свет

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии с жителями страны поздравил молодого россиянина Михаила Артемовича с появлением на свет.

Во время телемоста из центра «Мать и дитя» в Уфе корреспондент подошел к молодому отцу. Мужчина признался, что его второй ребенок родился всего 20 минут назад.

Малыша назвали Михаилом Артемовичом. Юный россиянин в первый час жизни стал звездой, появившись в телевизорах миллионов россиян, которые смотрят прямую линию с президентом.

Наблюдал за малышом и его счастливым отцом и президент страны. Путин поздравил Михаила Артемовича с рождением, пожелав ему и его близким счастья и здоровья.