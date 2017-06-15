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Украина
Постпред Украины при СЕ оценил поэтический поединок между Путиным и Порошенко
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Постпред Украины при СЕ оценил поэтический поединок между Путиным и Порошенко

15:53  15 Июня 2017
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Путин

Киев, 15 июня. Высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Украины Петра Порошенко о русской классике можно назвать поэтическим поединком. Так считает украинский постпред при Совете Европы (СЕ) Дмитрий Кулеба.

«Новый тренд топ-дипломатии — поэтический поединок. Представляю, как в администрации Путина штудировали Шевченко в поисках ответа», — цитирует его слова RT.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин похвалил главу Украины Петра Порошенко за знание стихов поэта Михаила Лермонтова.

#путин #украина #порошенко
Алексей Громов
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