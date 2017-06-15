Постпред Украины при СЕ оценил поэтический поединок между Путиным и Порошенко

В Избранное

Скопировать

Киев, 15 июня. Высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Украины Петра Порошенко о русской классике можно назвать поэтическим поединком. Так считает украинский постпред при Совете Европы (СЕ) Дмитрий Кулеба.

«Новый тренд топ-дипломатии — поэтический поединок. Представляю, как в администрации Путина штудировали Шевченко в поисках ответа», — цитирует его слова RT.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин похвалил главу Украины Петра Порошенко за знание стихов поэта Михаила Лермонтова.