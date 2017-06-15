Боевики ИГИЛ начали вывод сил из района Ханассера

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Ханассер, 15 июня. Бригада «Силы Тигра» намерена окружить боевиков «Исламского государства»* в районе Ханассера.

Сирийские источники сообщают, что подразделения специального назначения «Силы Тигра» укрепляют буферную зону около стратегически важной трассы, соединяющей Саламию и Ракку. Дальнейшее наступление «Тигров» может привести к окружению боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе Ханассера.

Источник отмечает, что игиловцы могут попасть в «котел» к юго-востоку от данного населенного пункта. По данным местных источников боевики, опасаясь окружения, уже начали выводить свои бандформирования из этого района.

* Организация запрещена на территории РФ.