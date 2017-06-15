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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос киевлянина, заметил, что Москва не мажет одной краской всех жителей Украины.

Во время прямой линии с Путиным поступил вопрос от жителя Киева. Мужчина пожаловался, что Россия бросила украинцев, которые не поддерживают антироссийскую политику режима Петра Порошенко.

Он констатировал, что дорожит общей историей с Россией, в частности участвует в акции «Бессмертный полк». Украинец поинтересовался, почему же их «мажут одной краской» со сторонниками разрыва отношений двух стран.

Путин отверг обвинения киевлянина и заверил, что одной краской в России украинцев не мажут.

«Да мы, вообще, стараемся никого не мазать», — заметил президент.

Он отметил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Украины, чтобы не нанести вред самим украинцам, которые дорожат отношениями с Россией. Он добавил, что российская сторона ценит позицию украинцев, которые дорожат общей историей с РФ.