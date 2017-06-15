Прощание с Баталовым пройдет в московском Доме кино‍

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Москва, 15 июня. Прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым пройдет в московском Доме Кино, сообщил замглавы Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

Баталов скончался на 89-м году жизни в Подмосковье. Накануне ему сделали тяжелую операцию. Зимой он сломал шейку бедра. Врачи делали положительные прогнозы. Ожидалось, что летом Баталов будет восстанавливаться в специальном центре.

За свою долгую карьеру в кино Алексей Баталов снялся в 63 фильмах. Однако всеобщую любовь россиян актер получил после выхода картин «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Три толстяка».