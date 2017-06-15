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Россия
Путин пообещал подумать над будущим материнского капитала
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Путин пообещал подумать над будущим материнского капитала

13:14  15 Июня 2017  /обновлено: 13:22  15 Июня 2017
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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что можно подумать о расширении возможностей использования материнского капитала. 

Глава государства ответил на предложение молодых мам разрешить тратить материнский капитал на приобретение автомобиля. «Можно об этом подумать», — сказал российский лидер.

По его словам, в таком случае может быть риск, что «деньги будут растрачены, а семья не получит должной отдачи от этих усилий государства». Однако президент пообещал подумать над этим вопросом и возможностью, в частности, выдавать определенную сумму из маткапитала на руки.

Алексей Громов
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