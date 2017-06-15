Путин ответил на вопрос о конфликте между Трампом и Коми

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Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в рамках прямой линии ответил на вопрос жителя Волгоградской области о конфликте между главой США Дональдом Трампом и экс-директором ФБР Джеймсом Коми.

«Бывший директор ФБР сказал, что он считает, что вмешательство России в избирательный процесс в США было. Никаких доказательств он при этом не привел, но сказал, что Россия влияла на их умы», — отметил глава государства.

Путин также указал на то, что у Вашингтона есть интересы в любой стране мира.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин готов предоставить убежище Джеймсу Коми.